Szczecinianie składają wnioski o zamrożenie cen prądu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Tarcza solidarnościowa ma spowodować, że rachunki za prąd - przy zużyciu do pewnego pułapu - nie będą wyższe niż w tym roku.

Przewidziane są trzy różne limity. Dla gospodarstw domowych jest roczny limit zużycia energii 2 megawatogodzin na rok. Dla osób z niepełnosprawnościami są zwiększone do 2,6 MWh na rok, a dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników do 3 MWh.



Składający oświadczenia przed szczecińską Eneą odetchnęli z ulgą, że nie będą musieli płacić więcej za prąd.



- Trochę mi ulży. Jestem na rencie i słabo widzę. Mi jest prąd potrzebny, bo muszę mieć zapalone światło. - Byłoby to dobre. - Złożyłam. To jest bardzo ważne. Jestem na emeryturze, muszę zaoszczędzić i tak dysponować prądem, żeby za dużo nie przekroczyć - mówią mieszkańcy Szczecina.



Jest kilka możliwości złożenia oświadczenia - tłumaczy Berenika Ratajczak z biura prasowego Enea.



- W wersji papierowej osobiście w biurze obsługi klienta lub drogą pocztową oraz poprzez elektroniczne możliwości. Przesłanie wypełnionego i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oświadczenia na adres emailowy - mówi Ratajczak.



Wnioski na zamrożenie cen prądu można składać do 30 czerwca.