"Niepokorny Szczecin" - finał konkursu dla uczniów zachodniopomorskich szkół [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tragiczne wydarzenia grudnia 1970 roku w Szczecinie zdominowały tematykę tegorocznego konkursu "Niepokorny Szczecin".

Brali w nim udział uczniowie oraz nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych i klas VII-VIII szkół podstawowych. Do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 60 placówek z województwa zachodniopomorskiego.



Pierwszą nagrodę za najlepszą pracę literacką otrzymał Borys Kokoszka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie.



- Położyłem nacisk na biedotę ludności, na wzrost cen żywności, przez co wtedy odbył się ten strajk. Praca jest o 9-letnim chłopcu, który żył w ubogiej rodzinie, miał tatę stoczniowca, który poszedł na strajk i nie wiadomo, co się z nim stało - opowiadał laureat.



Nagrodę za najlepszą pracę filmową otrzymała Hanna Strożek ze Szkoły Podstawowej w Wolinie.



Organizatorami konkursu byli Fundacja "Towarzystwo Projektów Edukacyjnych" oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.