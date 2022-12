Budowa stacji badania roślin w Nowych Liniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Po zakończeniu prac do Nowych Linii zostanie przeniesiona stacja ze Szczecina - ma to nastąpić w 2024 roku. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pierwsza łopata została wbita pod budowę stacji doświadczalnej badania roślin w miejscowości Nowe Linie w gminie Bielice.

Ma to być jeden z najnowocześniejszych ośrodków w Polsce. Chcemy stworzyć stację na miarę XXI wieku - mówi Henryk Bujak, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych.



- Muszą być nowoczesne laboratoria i szklarnie oraz tunele foliowe, gdzie możemy przeprowadzać bardzo precyzyjne badania. Chcemy pokazać to, co mamy najlepszego; nie tylko w gatunkach rolniczych, ale też sadowniczych i warzywnych oraz w gatunkach ozdobnych - wyliczał dyrektor Bujak.



Rolnik w województwie zachodniopomorskim jest bardzo nowoczesny, więc taka stacja pomoże np. w doborze właściwej odmiany pod uprawę - mówi Jan Białkowski, były wiceminister rolnictwa.



- Mamy 15 procent gospodarstw powyżej 50 hektarów, są to gospodarstwa towarowe. One są uzależnione od doboru odmian, od wszelkich innowacji, które są niezbędne w nowoczesnym rolnictwie. Ta stacja oceny odmian jest niezbędna, by nasi rolnicy mogli ekonomicznie funkcjonować - podkreślił Jan Białkowski.



Po zakończeniu prac do Nowych Linii zostanie przeniesiona stacja ze Szczecina - ma to nastąpić w 2024 roku.