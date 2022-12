Gołoledź w regionie. Uwaga na śliskie chodniki i ulice [WIDEO, ZDJĘCIA. AKTUALIZACJA]

Ślisko na chodnikach w Szczecinie i całym regionie. Ostrzeżenie wydało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Godz. 18.50



Wezwań pogotowia ratunkowego jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o statystykę to dyspozytorzy są tak zajęci że trudno to policzyć - mówi Paulina Heigel z Pogotowia Ratunkowego.



- Bardzo dużo zgłoszeń dotyczy osób, które przewróciły się na oblodzonych chodnikach i doznały urazów głowy, kręgosłupa i kończyn. Bardzo często są to zwichnięcia i złamania. Ten temat dotyczy całego Szczecina; przez cały czas nasze zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy, ale ze względu na to, że wezwań jest bardzo dużo czas oczekiwania na taki zespół może być wydłużony - zapowiedziała Heigel.







Pogotowiu pomagają strażacy, którzy udzielają pomocy osoba poszkodowanym podczas gołoledzi.



- Prowadzone są działania w Gryfinie, Szczecinku, Goleniowie i Szczecinie. Głownie są to zgłoszenia do działań medycznych; osoby wywróciły się na ulicy, do urazów, ale też samochód uderzył w drzewo - relacjonował dyżurny straży pożarnej.



Straż Pożarna od wielu lat pomaga podczas zdarzeń medycznych. Na szczęście nie odnotowano wypadku o tragicznych skutkach.







Godz. 16.55

- Przejechałem przez centrum miasta i chciałbym ostrzec kierowców, że część osób chodzi ulicami. Kierowcy, uważajcie na pieszych, którzy nie mogąc iść chodnikami chodzą ulicą. - Apel do wszystkich, którzy zamierzają teraz gdzieś pójść, robić zakupy, pokręcić się po mieście; nie musisz, nie wychodź! - zalecają słuchacze Radia Szczecin.





(źródło: słuchacz Radia Szczecin)





Korki na ulicach Szczecina ogromne. Przy wjeździe do centrum miasta korek sięga już Basenu Górniczego.





Godz. 14.00

Od godzinie 14 rozpoczęły się opady marznącego deszczu. W centrum miasta jest bardzo niebezpiecznie, nie wszystkie trasy są odpowiednio posypane piaskiem.- Ślisko, przed chwilą się wywaliłem. - Idzie się połamać. - Strasznie ślisko, mało co orła nie wywinąłem tuż przed przejściem. - Myślę, że chyba wybierzemy się tramwajem. - Po chodniku tragedia. - Nie zapeszajmy, na razie bez wywrotki - mówią mieszkańcy.Tylko od godziny 14 do 15 Pogotowie Ratunkowe w naszym mieście wyjeżdżało 40 razy do poszkodowanych. Wśród notowanych przypadków są: stłuczenia kręgosłupa, złamania rąk i urazy głowy.- Na ulicach i chodnikach Szczecina jest bardzo ślisko. Wszystkie nasze zespoły ratownictwa medycznego są w mieście; udzielają pomocy pacjentom. Czas oczekiwania na taki zespół może być przez to wydłużony, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności - zaleca Paulina Heigel, rzecznik prasowy Pogotowia w naszym województwie.Jeżeli macie problemy z poruszaniem się, lepiej zostańcie w domu. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 22.