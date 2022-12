Największa wigilia w Kołobrzegu na finiszu

Wigilia dla Samotnych w Kołobrzegu w 2019 r. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Trwają przygotowania do największej kołobrzeskiej wigilii. W tym roku poza wspólnym spotkaniem organizatorzy planują przygotowanie świątecznych paczek.

Już po raz ósmy w Kołobrzegu zostanie zorganizowana „Wigilia dla Samotnych”. Kilkudziesięciu wolontariuszy fundacji Wolne Miejsce od początku listopada planuje największą kolację wigilijną w mieście.



Przygotowania do wydarzenia są już na ostatniej prostej - informuje Kamil Barwinek, koordynator akcji.



- Spotkamy się w hali Millenium, gdzie zaprosimy 300 starszych, samotnych i w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców Kołobrzegu, żeby wspólnie spędzić tę wigilię. Oprócz tego przygotujemy sto paczek, które 24 grudnia dotrą do osób, które nie będą mogły być z nami - mówi Barwinek.



„Wigilia dla Samotnych” rozpocznie się 24 grudnia o godz. 15 w kołobrzeskiej hali Millenium. Miasto zapewni bezpłatny transport na to wydarzenie, a darmowe autobusy wyruszą z Podczela i Radzikowa po trasie linii nr 5.