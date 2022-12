Większe dotacje w rządowym programie Czyste Powietrze

Od nowego roku na wymianę pieca, ocieplenie domu czy wymianę okien będzie można pozyskać do 136 tysięcy złotych. To nie jedyna zmiana, jaka będzie obowiązywać od 2023 roku.

Osoby, które już wcześniej skorzystały z programu będą mogły to zrobić raz jeszcze. Poza tym, pierwsza wypłata pieniędzy trafi na konto inwestora po 14 dniach od podpisania umowy. To ma z kolei zastąpić wkład własny.Zmiany mają ułatwić Polakom korzystanie z programu; są też odpowiedzią na inflację.- Polska jest w Europie postrzegana jako kraj, który najlepiej dostosowuje się i dywersyfikuje różne źródła energii. Mamy tu do czynienia z kolejnym otwarciem i wyjściem naprzeciw wszystkim mieszkańcom zwiększając choćby limity przyznawanych środków na nowe źródła energii - podkreślił poseł Prawa i Sprawiedliwości, Artur Szałabawka.Program Czyste Powietrze realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Inwestycja w termomodernizacje ma wymierne korzyści.- Potem już tylko trzeba zrealizować swoją inwestycję i cieszyć się z jednej strony z oszczędności energii, a z drugiej - z tego, że udało się zadbać na swój własny sposób o naszą sprawność ekologiczną - dodał poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński.Od czterech lat po uruchomieniu programu w Zachodniopomorskiem do mieszkańców trafiło prawie 180 milionów złotych.