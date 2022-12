Jarmark mieszkańców dla mieszkańców w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Targ świątecznego rękodzieła w Pasażu Rondo będzie trwał do 22 grudnia. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Targ świątecznego rękodzieła w Pasażu Rondo będzie trwał do 22 grudnia. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Targ świątecznego rękodzieła w Pasażu Rondo będzie trwał do 22 grudnia. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Targ świątecznego rękodzieła w Pasażu Rondo będzie trwał do 22 grudnia. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu trwa świąteczny jarmark zorganizowany przez mieszkańców, dla mieszkańców. Sprawdziliśmy, jak wyspiarze odebrali inicjatywę miejscowych rękodzielników.

Wystawić się może każdy, kto chce i to za darmo. W dodatku nie na dworze, a wewnątrz pasażu handlowego przy pl. Wolności. Z taką inicjatywą wyszli miejscowi rękodzielnicy, którzy już od soboty handlują świątecznym rękodziełem.



Zdaniem mieszkańców atmosfera zdecydowanie przyświeca klimatowi świąt.



- Bardzo mi się podoba, są bardzo ładne ozdoby, można sobie coś wybrać. - Jak jest niepogoda, to można się schować, jest ciepło. - Czuć świąteczny klimat, człowiek jest bardziej radosny - mówili.



Pomysłodawczynią i koordynatorką jarmarku jest Ewa Mechło.



- Rzeczy są wyjątkowe. Polecam i gorąco zapraszam. Poczujcie klimat świąt Bożego Narodzenia - zapraszała.



Pomysł na mieszczański, świąteczny targ zrodził się po tym, jak Miasto odwołało świąteczny jarmark w centrum. Targ świątecznego rękodzieła w Pasażu Rondo będzie trwał do 22 grudnia.