RSnW: Te przepisy były przyczyną wielu tragedii. Rząd bierze się za "chwilówki"

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Ustawa antylichwiarska przyjęta. Rząd bierze się za gigantyczne opłaty za pożyczki tzw. "chwilówki".

Ustawowo będą określone koszty pozaodsetkowe kredytów - mówi Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości w audycji "Radio Szczecin na Wieczór". - Nawet pięciokrotnie niższe będą koszty pozaodsetkowe. Dziś dodatkowe opłaty składają się z dwóch elementów. To są odsetki ustawowe i to są wszystkie koszty pozaodsetkowe, czyli marże, prowizje, opłaty dodatkowe, o których konsument nie ma świadomości w momencie zawierania umowy. Dobra wiadomość - będzie jasny limit kosztów pozaodsetkowych.



Obecne przepisy były przyczyną wielu tragedii. - Nadużycia, z którymi mieliśmy do czynienia. Słyszałem, że jedna z osób wskazała pożyczkę 500 złotych. Rzeczywiście takich pożyczek było bardzo wiele. W jednej ze spraw mieszkaniec Śląska pożyczył 500 złotych. W skali rocznej odsetki wynosiły 3285 złotych i dług urósł do ponad 270 tys. złotych. To jest gigantyczna suma - powiedział Warchoł.



W Polsce nie opłacało się inwestować w legalny biznes, gdy na tzw. "chwilówkach" można było zarabiać gigantyczne pieniądze.