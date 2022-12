Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Statek, który wozi kakao oraz słód jęczmienny do produkcji piwa, przechodzi remont na największym doku Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

To drobnicowiec ESL Australia. Przede wszystkim modernizowana będzie tam ładownia.

Ale to nie jedyna jednostka, która jest naprawiana.



Do stoczni przypłynął też Nawigator XXI - statek szkolny Politechniki Morskiej w Szczecinie.

- Naprawy trwają mimo zmiennej aury - mówi Amarendra Roy z zarządu stoczni. - Na przykład jak był mróz, to łatwiej było malować, ale poniżej -5 stopni Celsjusza trudniej spawać.



To był dobry rok dla stoczni. Wyniki finansowe poznamy w styczniu.