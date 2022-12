Remont historycznej świetlicy. Powstanie samodzielna instytucja

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Szczecinie powstanie samodzielna instytucja, która zajmie się remontem historycznej świetlicy stoczniowej. Podlegać będzie tylko Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- To zalecenia po spotkaniu specjalnego zespołu, które odbyło się w Szczecinie - mówi Marcin Stefaniak z Instytutu Dziedzictwa Solidarności. - Argumentem przesądzającym o tym jest to, że gdyby tu powstał oddział IDS-u oraz jak porównamy to z kosztami utworzenia osobnej instytucji kultury, te koszty są na tym samym poziomie. Czyli nic nie stoi na przeszkodzie z punktu widzenia finansowego, żebyśmy mieli samodzielną instytucję kultury. Zaznaczam, że to będzie pierwsza w pełni samodzielnie funkcjonująca instytucja kultury prowadzona przez ministra kultury. Do tej pory nie ma takiej na terenie Pomorza Zachodniego.



Od kilkudziesięciu lat historyczna świetlica stoczniowa niszczeje i popada w ruinę. To tam podpisano porozumienia sierpniowe, tam też zrodziła się idea Wolnych Związków Zawodowych. To kolejne podejście do odbudowy i zagospodarowania tego miejsca.