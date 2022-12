Poseł PO: Środki z KPO są kluczowe. Mają spowolnić inflację i umocnić złotego

Pieniądze, które mają pobudzić inwestycje, więc umocnią złotego i powstrzymają inflację - poseł Platformy Obywatelskiej Artur Łącki przekonywał w "Rozmowach pod krawatem", że środki unijne z Krajowego Planu Odbudowy są kluczowe dla rozwoju kraju.

Ponad 100 miliardów złotych z KPO to dotacja, kolejne ponad 50 mld zł to pożyczka. Poseł Łącki stwierdził, że rząd musi zrobić wszystko, aby KPO odblokować.- Te pieniądze z KPO mają pobudzić inwestycje a nie konsumpcję. Przynajmniej ja mam taką nadzieję i z tego co doczytałem w niektórych kamieniach milowych i w tym, co ma być zrobione za te pieniądze. Według mnie to będą pieniądze, które umocnią złotego i spowolnią inflację - mówi Artur Łącki.Z kolei w poniedziałek w "Rozmowach pod krawatem" poseł PiS Leszek Dobrzyński mówił, że w przypadku KPO opozycja ma "rozdwojenie jaźni" . Bo w instytucjach unijnych "podejmuje działania, żeby te pieniądze do Polski nie trafiły".