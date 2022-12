Zybertowicz z krytyką mediów społecznościowych. Sam stwierdzam u siebie syndromy uzależnienia [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Socjolog profesor Andrzej Zybertowicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Media społecznościowe robią więcej krzywdy niż pożytku - mówi dla Radia Szczecin profesor Andrzej Zybertowicz. Według oceny socjologa, rewolucja cyfrowa - jaka ma miejsce - zwiększyła złożoność świata, zmniejszając jednocześnie zdolności poznawcze.

Portale społecznościowe uzależniają, zbierają dane, ograniczają kontakty przyjacielskie i rodzinne, z czego niewiele osób zdaje sobie sprawę. Najgorsze jest to, że wszystko dzieje się pod hasłem wolności. Z tym, że ta wolność jest iluzoryczna - mówił socjolog profesor Andrzej Zybertowicz.



- Dziecko buduje sobie model świata, w którym to co ważne i to co nieważne jest kompletnie pomieszane. Buduje sobie podatność na stałą dezorientację. A zdezorientowanymi ludźmi łatwo jest manipulować. Niestety to dotyczy także dorosłych. Większość z nich nie rozumie, na czym ta gra polega - mówi socjolog.



Profesor Zybertowicz przyznaje, że mimo, iż profesjonalnie zajmuje się tą tematyką, to sam ma problemy.



- Konta mam dlatego, że swego czasu namówił mnie mój doktorant. Trochę żałuję, bo w przypadku Twittera stwierdzam u siebie syndromy uzależnienia, z którym muszę walczyć. Mam wrażenie, że za dużo czasu spędzam na Twitterze - mówi socjolog.



Dodajmy, że profesor Zybertowicz przyjechał na wykład do Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie pt. Młodzież w techno-pułapce - czy patriotyzm jest skończony?