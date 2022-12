Zmarł biskup senior diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Fot. Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

Zmarł biskup Tadeusz Werno, biskup senior diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1956 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Potem posługiwał jako wikariusz w gorzowskiej parafii katedralnej, ojciec duchowny w Niższym Seminarium Duchownym. Był też dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego w gorzowskiej Kurii Biskupiej. Biskupstwo objął już w koszalińskiej katedrze.



W marcu 1974 roku został biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej - mówi ks. Wojciech Parfianowicz, rzecznik Kurii Biskupiej w Koszalinie. - Była to pierwsza biskupia konsekracja w historii tego kościoła, a katedrą został, kiedy powstała diecezja koszalińsko-kołobrzeska, czyli w 1972 roku. Konsekracja biskupa Werno był pierwszym takim wydarzeniem dla tego kościoła, a głównym konsekratorem był Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński. Biskup Werno był jednym z ostatnich biskupów konsekrowanych jeszcze przez Prymasa Tysiąclecia.



W latach osiemdziesiątych był kaznodzieją zaangażowanym m.in. w opiekę duszpasterską nad internowanymi i więzionymi w stanie wojennym. - W latach komunizmu był niezłomnym i niepokornym biskupem, w którego kazaniach często było słychać krytykę reżimu wtedy panującego. Przez to był też w jakiś sposób szykanowany przez władzę - dodaje ks. Parfianowicz.



Na emeryturę przeszedł we wrześniu 2007 roku.



Wkrótce pojawią się informacje o pogrzebie.



Diecezja koszalińsko-kołobrzeska w kościelnej strukturze administracyjnej, obok diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, należy do metropolii szczecińsko-kamieńskiej.