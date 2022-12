Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Umowa podpisana, ruszają prace na kolejnym przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Chodzi o stacje Pogodno.

W ramach prac przebudowane zostaną ulice Mickiewicza i Twardowskiego, rozbudowany zostanie wiadukt, przebudowana sieć trakcyjna, powstanie wejście na peron, chodniki, kanalizacja oraz oświetlenie.



Koszt prac to prawie 3 mln złotych. Firma Elbud Szczecin Sp. z o.o. ma prawie rok na wykonanie zadania.



Szczecińska Kolej Metropolitalna ma za zadanie skomunikować między innymi Szczecin, Gryfino, Police, Goleniów i Stargard. Budowa kosztuje 800 mln złotych. Inwestycja miała być oddana do użytku w tym roku, według najnowszych planów prace przeciągną się do 2026 roku.