Mieszkańcy boją się o życie. "Mężczyzna nęka nas" [ZDJĘCIA]

Lokatorzy kamienicy przy alei Jana Pawła II w Szczecinie boją się o życie.

Od lat życie uprzykrza im sąsiad, który grozi podpaleniem budynku. Do pożarów w tym miejscu doszło już kilka razy. Ostatni z nich miał miejsce w niedzielę, ogniem zajęła się podłoga w mieszkaniu kłopotliwego mężczyzny.W poniedziałek lokatorzy poprosili o interwencje policję, bo z mieszkania starszego mężczyzny wyczuli zapach spalenizny.Mężczyzna jest niebezpieczny, nęka mieszkańców, puka do mieszkań o późnych godzinach, rzucał na drewniane schody na klatce podpałkę - mówią mieszkańcy kamienicy.- Wiemy, że jest z nim od dawna problem psychiczny, bo już nas raz podpalił kilka lat temu. Wszyscy staliśmy na alejce, a jego wyniesiono przez okno i zawieziono do szpitala, bo był już poparzony. Jest takim typem tego psychola że tak powiem, psychicznego człowieka, który gromadzi. Nie wiem. W tych torbach nosi takie różne rzeczy, są tacy - mówi kobieta.W jego mieszkaniu kilkukrotnie już dochodziło do pożarów. Ostatni wydarzył się w niedzielę. Pan próbował prawdopodobnie naprawić podgrzewacz, który znalazł na śmietniku. Sąsiadka, która mieszka pod panem, niestety jest pozalewana. Znowu została zalana w niedzielę - dodaje inna kobieta.Policja interweniowała w tym miejscu kilka razy.