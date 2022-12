Poseł PO: Mają szczęście, że samorządy pomogły

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Węgiel jest, również z dopłatą z budżetu państwa, samorządy pomogły i ludzie nie marzną - "no mają szczęście, że samorządy pomogły" - przyznał w "Rozmowach pod Krawatem" poseł Platformy Obywatelskiej Artur Łącki, komentując działania rządu w sprawie zapewnienia surowca przed zimą.

Jeszcze w październiku szef PO Donald Tusk twierdził, że "węgla nie ma, a kiedy się pojawia, to jest w cenach nie do zaakceptowania".



Tymczasem obecnie, z rządową dopłatą, cena tony to około dwóch tysięcy złotych, co przyznał poseł Łącki. - Mają szczęście, że gminy jednak na samym końcu wzięły się za ten biznes, który powinny zrobić prywatne firmy, które były do tego przystosowane i miały sprzęt, ludzi i płace i dlatego jakoś to wyszło. Węgiel kosztował od 1750 złotych, w zależności ile gmina dołożyła, chociażby jak w mojej gminie Rewal, do dwóch tysięcy, jak w innych gminach. Zresztą pan premier Morawiecki mocno palcem kiwał do gmin, że nie może kosztować więcej niż dwa tysiące złotych - mówił polityk PO.



Tymczasem jeszcze w październiku miejscy politycy tej partii ze Szczecina publikowali w mediach społecznościowych memy z węglem na Jasnych Błoniach i kpili z pomysłu dystrybuowania tego surowca przez samorządy.