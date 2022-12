KAS najczęściej przejmuje nielegalne preparaty na potencję i cudowne leki na odchudzanie [ZDJĘCIA]

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Ponad 8,5 tysiąca nielegalnych tabletek i 4 kg sterydów przejęła od początku roku przejęła Krajowa Administracja Skarbowa w Szczecinie.

Były w przesyłkach, które docierały do Polski spoza Unii Europejskiej - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Preparaty viagropodobne, cudowne leki na odchudzanie czy sterydy, to najczęściej sprowadzane preparaty. Dominują leki na potencję, zatrzymaliśmy ponad 2600 tabletek oraz leki przeciwpasożytnicze i owadobójcze, prawie 2500 sztuk - mówi Brzoza.



Niektórzy sprowadzają po kilka tabletek, inni preferują robienie większych zapasów - dodaje.



- Leki najczęściej produkowane są w Indiach. Są sprowadzane także z Chin, Mołdawii, Rosji czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



Leków nie możemy sprowadzać z zagranicy bez zgody Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dozwolony jest tylko osobisty przywóz z zagranicy do pięciu najmniejszych opakowań leku stosowanego na własny użytek.