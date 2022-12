Kłótnia na sesji. Gmina Police bez budżetu na rok 2023

Mat. YouTube / Gmina Police

We wtorek w trakcie sesji policcy radni odrzucili zaproponowany przez burmistrza projekt głosami 11:9. Za byli jedynie działacze Koalicji Obywatelskiej oraz Wspólnoty Samorządowej GRYF XXI.

Zdaniem radnego niezrzeszonego Grzegorza Ufniarza, przy procedowaniu polickiego budżetu zabrakło przede wszystkim merytorycznych konsultacji.



- Słyszymy argumenty pana skarbnika i pana burmistrza: przecież chcieliśmy sprawę jakoś rozwiązać proponując podnoszenie podatków. Jasne, niedobrzy radni podatków nie podnieśli. Nie było propozycji szerszego spotkania z radnymi. Nie było powiedziane: słuchajcie, jeżeli podniesiemy to sfinansujemy takie i takie działania - mówił Ufniarz.



Zdaniem burmistrza Władysława Diakuna, który odniósł się do słów Grzegorza Ufniarza, działania polickich radnych opozycyjnych to zwykła polityczna propaganda.



- Pan opowiada kłamstwa, brednie i wypowiada pan również tzw. slogany polityczne, aby ludzie usłyszeli, jaki pan jest dobry radny i co pan chce zmienić. Jakim pan jest wielkim uzdrowicielem. Proszę państwa, ci radni nic nie zrobili. Zrobili oczywiście ustami, propagandą i otumanianiem ludzi - mówił Diakun.



Kolejna próba uchwalenia budżetu gminy Police na rok 2023 prawdopodobnie podjęta zostanie na styczniowej sesji Rady Miejskiej.