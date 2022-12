Udało się ocalić drzewa w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Jest decyzja w sprawie wycinki blisko stu drzew w kołobrzeskiej dzielnicy uzdrowiskowej. Cenne przyrodniczo lipy nie trafią pod topór.

Chodzi o dokładnie 98 drzew rosnących przy remontowanej obecnie przez miasto ulicy Zdrojowej. W czasie prac okazało się, że ich system korzeniowy może kolidować z przebudowywaną instalacją ciepłowniczą, dlatego miasto złożyło wniosek o wycięcie drzew. Po protestach ze strony mieszkańców starostwo powiatowe zleciło szczegółowe badania dendrologiczne.



Katarzyna Domańska z wydziału środowiska starostwa powiatowego w Kołobrzegu mówi, że decyzja została podzielona na dwie części i wydana zgodnie z wynikami specjalistycznej ekspertyzy.



- Decyzja pierwsza - odmowna, na usunięcie 78 lip. Druga część postępowania dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie tych drzew, gatunków innych niż lipa. Tutaj postanowiliśmy w ramach rekompensaty przyrodniczej zobowiązać Gminę Miasto Kołobrzeg do wykonania nasadzeń zamiennych - mówi Domańska.



Aby uchronić 78 lip, miasto zostało zobowiązane do spełnienia szeregu wytycznych podczas prowadzenia prac. Ma to wpłynąć na czas realizacji inwestycji, jednak obecnie długość opóźnienia nie jest jeszcze znana.



Według założeń, prace o wartości 19 mln zł miały zakończyć się przed sezonem letnim.