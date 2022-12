Tragiczny wypadek na DK26. Busem podróżowało ośmioro dzieci

Fot. Straż pożarna Fot. Straż pożarna

Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze krajowej nr 26. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Czartoryja, na trasie między Chojną a Trzcińskiem Zdrój.

Doszło tam do czołowego zderzenia samochodu osobowego z motorowerem, którym jechały dwie osoby i z busem, którym podróżowało ośmioro dzieci i kierowca. Motorower znalazł się pod busem. Pasażerka jednośladu poniosła śmierć na miejscu. Kierowca jest ranny. Lekko rannych zostało także dwoje dzieci z busa i kierowca osobówki.



Rejon w którym doszło do wypadku jest zablokowany. Tworzą się korki. Na miejscu są służby i śmigłowiec LPR.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu osobowego nie dostosował prędkości do trudnych warunków na drodze i stracił panowanie nad autem, po czym zjechał na przeciwległy pas.



Policja wprowadziła objazdy: zarówno z Trzcińska Zdrój, jak i z Chojny. Należy kierować się w stronę miejscowości Grzybno. Utrudnienia potrwają do godziny 18.