Zaprzęg św. Mikołaja jest w naszym regionie [ZDJĘCIA]

Kometek, Złośnik, Amorek i Błyskawiczny oraz pięć innych reniferów jest gotowych do pracy w zaprzęgu Świętego Mikołaja, aby wszystkie dzieci dostały prezenty na czas. Wyruszą z największej w Polsce hodowli reniferów znajdującej się w Czelinie koło Mieszkowic.

15 lat temu zostały sprowadzone z Laponii, obecnie w zagrodzie znajduje się 16 zwierzaków.Na czele świątecznego peletonu stoi Rudolf. - Jest karmiony porostem sprowadzonym ze Skandynawii, żeby nabrał sił przed świętami - zaznacza Andrzej Woźniak, właściciel hodowli rogaczy.- To jest nasz najważniejszy renifer, Rudolf, z pięknym porożem, jest na czele zaprzęgu, zaraz dostanie śniadanie. Jest też oczywiście bardzo silny i poradzi sobie ze wszystkimi trudami podróży z Mikołajem. W zaprzęgu jest dziewięć reniferów. Są w świetnej formie i zapewne w wigilijny wieczór dotrą do wszystkich domów, do wszystkich dzieci, tak aby wszystkie dzieci w ten wigilijny wieczór były z tej wizyty zadowolone - zapewnia Woźniak.Czelińskie renifery dorabiają sobie w galeriach handlowych i miejskich imprezach. Wynająć je można jednak, jedynie zimą. Latem mają urlop.