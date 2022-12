Dziedzictwo Architektoniczne Szczecina w Willi Lentza [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Luksusowe pałace i wille szczecińskiej burżuazji. Leżą w zielonym, parkowym otoczeniu. W rezydencji Augusta Lentza otwarto wczoraj wystawę pod tytułem „Dziedzictwo Architektoniczne Szczecina”.

Archiwalno-historyczna ekspozycja powstała we współpracy Archiwum Państwowego i Willi Lentza w Szczecinie.



Intencją wystawy jest przybliżenie dziejów szczecińskiego Westendu, czyli dzielnicy Łękno, w której grubo ponad 100 lat temu budowano ekskluzywne wille - powiedziała Nina Jastrzembska, kurator wystawy.



- Zaczęliśmy od pokazu tych pierwszych, czyli od willi drewnianych do willi klasycystycznych, później barokowych, renesansu północnego. Kończymy naszą ekspozycję na willach z landhausu, modernistycznych i też kamienicach jako przejawu tego, co się działo w latach 80., 90. XIX wieku w Śródmieściu - uzupełniła Jastrzembska.



Plany niezwykłych obiektów architektonicznych umieściliśmy na 26-planszach - dodał dr Radosław Pawlik, kurator wystawy.



- Dawny Westend został stworzony w drugiej połowie XIX wieku na podstawie wzorców londyńskiego i berlińskiego Westendu. Najciekawsze materiały z zasobów Archiwum Państwowego niedostępne na co dzień, zostały wyselekcjonowane i są pokazane w Willi Lentza - podsumował Pawlik.



Wystawa, nad którą opiekę merytoryczną sprawuje dr hab. Paweł Gut, będzie otwarta przez całą zimę. Projekt graficzny ekspozycji przygotował Piotr N. Wardziukiewicz.