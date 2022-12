Koniec śledztwa ws. nieprawidłowości i szkody majątkowej wielkich rozmiarów w ZCH Police

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest akt oskarżenia w sprawie przestępstw na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Śledztwo prowadzone w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zostało zakończone. Zasadniczym wątkiem były działania podejmowane w okresie od 2011 do 2016 r. wyrządzające ZCH Police S.A. szkodę majątkową wielkich rozmiarów - chodzi o ponad 87 milionów złotych.



Sprawa dotyczy zawarcia i wykonywania umowy nabycia akcji senegalskiej spółki African Investment Group S.A. przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.



- Ten przedmiot, który zainicjował w ogóle to postępowanie, to szereg transakcji związanych z nabyciem akcji senegalskiej spółki, która miała zajmować się wydobyciem fosforytów. Te z kolei były potrzebne Zakładom Chemicznym Police do produkcji m.in. nawozów - wyjaśnia Michał Lorenc.



Aktem oskarżenia objęto również szereg innych przestępstw, w tym dotyczących między innymi: przywłaszczenia środków finansowych Fundacji Grupy Azoty na rzecz Rozwoju Piłki Siatkowej Kobiet czy nieprawidłowości przy zakupie ilmenitu kenijskiego przez Grupę Azoty ZCH Police - mówi Michał Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.



- Z czym podkreślić trzeba, że każdy z tych zarzutów obejmuje nierzadko wiele działań podejmowanych w związku z realizacją czynów, które w efekcie doprowadziły do wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w kwocie przekraczającej 87 milionów zł - dodaje Lorenc.



Większość z tych przestępstw zagrożona jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.



Wśród oskarżonych znajduje się m.in. były prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. - Krzysztof J., wiceprezes zarządu Wojciech N oraz inne osoby pełniące kluczowe funkcje zarządzające w Zakładach Chemicznych Police S.A. - Anna P. i Marek P.