Szałabawka: determinacja rządu jest gwarancją realizacji m.in. Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Zachodnia Obwodnica Szczecina jest wpisana do ogłoszonego właśnie przez rząd Programu Budowy Dróg i Autostrad do roku 2030 - podkreślał w "Rozmowach pod krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.

Polityk zwracał uwagę, że do wyborów w powstanie tej drogi zaangażowane będzie 400 milionów złotych. Szałabawka przekonywał, że tylko determinacja rządu PiS jest gwarancją realizacji tej inwestycji.- Rząd Platformy Obywatelskiej różne już cuda pokazywał. Nie wiem, jakby się zachowała PO, jakby powiedziała: nie no, nie będziemy kontynuować inwestycji, które wstrętny rząd Prawa i Sprawiedliwości robił. Teraz powiem coś bardzo ważnego. W tamtym tygodniu Rada Ministrów przyjęła rządowy rządowy program budowy dróg i autostrad do roku 2030. Jest w nim Obwodnica Zachodnia Szczecina - mówi Szałabawka.Pod koniec listopada podpisano umowy na projekt. Łącznie Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie mieć 50 kilometrów, koszt budowy szacowany jest na 6 mld zł, a jej zakończenie planowane jest do 2030 roku.