Radny z partii Zielonych z niemieckimi ekologami chcą zablokować inwestycje na Odrze

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Lider partii Zielonych szczeciński radny klubu Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik wraz z niemieckimi ekologami zabiegał o cofnięcie pożyczki Banku Światowego na inwestycje na Odrze.

Polityk chce, aby Odra była rzeką naturalną, o czym napisał na portalu społecznościowym.



Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski mówi, że takie działania to zagrożenie dla ludzi mieszkających nad Odrą.



- Działania Zielonych przede wszystkim godzą w bezpieczeństwo mieszkańców. Ponieważ naszą główną funkcją jest przeciwdziałanie powodziom zatorowym na Odrze. Właśnie dlatego, zgodnie z umową z 2015 roku między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki Federalnej Niemiec, nakreślono to jako główny cel. Dzisiaj próba powstrzymania tej inwestycji, to jest narażenie kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców na niebezpieczeństwo - mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.



To zabieganie o niemieckie interesy - mówi Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Te środowiska - mówiąc wprost - służą niemieckiej racji stanu. Natomiast oczekiwałbym, żeby każdy Polak, zresztą tak samo jak się dzieje po drugiej stronie, służył polskiej racji stanu. Czy znamy polityka po stronie niemieckiej, który wypowiedziałby się przeciwko niemieckiej racji stanu? Wszyscy tam w sprawie Odry mówią jednym głosem: Odra ma być dzika, nieżeglowna. Czemu w podtekście? Bo to służy niemieckiej racji stanu i ich portom - mówi Dobrzyński.



Wody Polskie dzięki pożyczce z Banku Światowego odbudowują na Odrze granicznej tzw. ostrogi, które mają spiętrzyć nurt rzeki i umożliwić żeglugę.