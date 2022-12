Część ulicy Jana z Kolna całkowicie zablokowana [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nieprzejezdna jest ul. Jana z Kolna od Dubois do Kapitańskiej w kierunku Wyszyńskiego.

To z powodu awarii światłowodu. Uszkodziły go ekipy, które zajmują się przebudową Teatru Polskiego. Budowlańcom w dokopaniu się do przewodu pomaga zespół Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.



Dopiero po odkryciu miejsca awarii będzie wiadomo, jak długo potrwa naprawa, kłopoty jednak prawdopodobnie potrwają przynajmniej do wieczora. Zmianie uległa też autobusowa komunikacja miejsca linii 526.



Komunikat ZDiTM:



Od dnia 21.12.2022 r. do odwołania zostaje zawieszone kursowanie linii nocnej 526 na odcinku od przystanku „Dubois” do przystanku „Wały Chrobrego” w kierunku przestanku końcowego „Wyszyńskiego”.



Linia autobusowa 526 w kierunku „Wyszyńskiego” kursować będzie objazdem od przystanku ,,Dubois’’ (nr 13332 – autobus zatrzyma się na przystanku linii 525 w kierunku „Krzekowa”) ulicami: Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – Trasa Zamkowa – Nabrzeże Wieleckie.



Na czas awarii przystanki: „Dubois” (nr 13322), „Dworzec Morski” (nr 13411) oraz „Wały Chrobrego” (nr 13511) dla linii 526 zostają zawieszone. Na objeździe obowiązują przystanki komunikacji nocnej.