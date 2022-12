Niebezpieczne towary w przesyłkach pocztowych i paczkach z Chin [ZDJĘCIA]

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Coraz częściej funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Oddziału Celnego przy Poczcie Polskiej w Szczecinie trafiają na nielegalnie sprowadzane niebezpieczne produkty z branży medyczno-kosmetycznej.

Jak mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej, W tym roku takich przesyłek - najczęściej z Chin - było sporo.



- Zatrzymaliśmy prawie 7000 kartridży do tatuażu, ampułkostrzykawki z kwasem hialuronowym, narzędzia wykorzystywane w kosmetyce i medycynie estetycznej - mówi Brzoza.



W ręce celników wpada też sprzęt elektroniczny.



- Na bieżąco eliminujemy takie wyroby z rynku, często we współpracy z UOKiK-iem i Inspekcją Handlową. W tym roku zatrzymaliśmy np. silikonowe szczoteczki do zębów dla dzieci, zegarki elektroniczne, czy ratunkowe koce termiczne. Wszystkie te produkty nie spełniały norm i warunków sprowadzania na teren Unii Europejskiej - mówi Małgorzata Brzoza.



Najczęściej takie produkty albo wracają do nadawcy, albo podlegają zniszczeniu.