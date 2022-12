Gazowiec "Guadalupe Explorer". Fot. twitter.com/PilociMorscy

Gazowiec z pierwszym ładunkiem do Polimerów Police zatrzymał się na redzie w Świnoujściu. Czeka na poprawę warunków atmosferycznych, bo w dalszej drodze przeszkadza gęsta mgła, która ogranicza widoczność.

Gazowiec "Guadalupe Explorer" transportuje ze Stanów Zjednoczonych propan. W zbiornikach ma 22 tysiące ton gazu. To surowiec do produkcji polimerów.



Pierwsza dostawa oficjalnie przyjęta zostanie w czwartek w porcie w Policach. Powstał tam gazoport, gdzie będą dostarczane dwa rodzaje gazów potrzebnych do wytwarzania plastyku, czyli propan i etylen. Propan ze Stanów Zjednoczonych zostanie wykorzystany do prób i testów instalacji.



"Guadalupe Explorer" to nowy gazowiec wybudowany w Korei Południowej. Rejs do Polic to pierwsza podróż tego statku.