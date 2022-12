Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest wykonawca przebudowy drugiej części ulicy Szafera w Szczecinie. Miasto wybrało konsorcjum firm Tormell-Stanled.

Przebudowa ul. Szafera przez wielu nazywana też ul. Nowoszeroką połączy się z ul. Żołnierską. Częścią planowanej ulicy będzie też torowisko tramwajowe. Tym samym tramwaje linii 5 i 7 dojadą do Netto Areny. Wszystko ma być gotowe do 2025 roku.



Inwestycja kosztować będzie około 100 milionów złotych. Ponad połowa to rządowe dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu.