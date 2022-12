Więcej pociągów do Niemiec. Skorzysta też Szczecin

Tylko w relacji Szczecin - Berlin, po zakończeniu modernizacji trasy kolejowej, liczba pociągów wzrośnie do 50. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Więcej pociągów będzie kursowało między Polską a Niemcami. Porozumienie w tej sprawie podpisali w środę przedstawiciele Polregio i DB Regio AG Region Nordost.

Obecnie Polregio uruchamia codziennie ponad 35 par pociągów pomiędzy Polską a Niemcami.

Tylko w relacji Szczecin - Berlin, po zakończeniu modernizacji trasy kolejowej, liczba pociągów wzrośnie do 50.



Prace trwają na torowiskach po obu stronach granicy. Do 2025 roku powstaną dwa tory, linia kolejowa zostanie zelektryfikowana i zmodernizowana do prędkości 160 km/h. Pociągi Szczecin - Berlin będą kursować co godzinę, a bezpośrednie - co dwie godziny. Na zmianę będzie kursował pociąg w skróconej relacji do stacji Angermünde, na której będzie on skomunikowany z pociągiem do Berlina, a godzinę później odjeżdżać będzie bezpośredni pociąg do Berlina. Czas przejazdu do stolicy Niemiec zostanie skrócony do 90 minut.