Systemy bezpieczeństwa w budowanym tunelu. Będą ciekawostki

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Tunel pod Świną, do użytku ma być oddany w połowie przyszłego roku, ale już teraz samorząd Świnoujścia pracuje nad jego systemami bezpieczeństwa.

Nowoczesne rozwiązania sprawią, że kierowcom nie umknie żaden ważny drogowy komunikat.



W przyszłym roku wszystkie, także te formalne kwestie powinny być już dopięte na ostatni guzik, a tunel oddany do użytkowania. Inżynier Kontraktu Piotr Flisiak potwierdza, że prace są na dobrej drodze.



- Zakończyliśmy roboty drogowe po stronie wyspy Wolin praktycznie w całości za wyjątkiem wjazdu na stację BP. Te roboty będą wykonane do końca roku, po stronie wyspy Uznam roboty drogowe zostały zakończone - mówi Flisiak.



Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia przyznaje, że to najwyższy czas, by zadbać o sprawne zarządzanie tym, co dzieje na podwodnej drodze.



- Taką ciekawostką, o której wykonawca mówił ostatnio jest to, że zamontuje system polegający na tym, że komunikaty wydawane w tunelu będziemy słyszeć w swoim radioodbiorniku - mówi Michalska.



Wszystkimi systemami całodobowo będą zawiadować pracownicy obsługi tunelu.