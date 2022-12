Przygotowują paczki dla potrzebujących. W sobotę Wigilia przy katedrze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zrobili tysiąc paczek z żywnością dla bezdomnych i potrzebujących.

Przygotowane przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej podarunki trafią do 500 osób. W tworzeniu paczek wolontariuszom pomagał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Właśnie pakuję kawę, rozpakowujemy herbatę i pakujemy ja do reklamówek dla biednych. Zawsze powinniśmy pomagać, bo to ludzkie. My możemy im pomóc w taki sposób.



- Jest też barszcz do rozrobienia, są produkty energetyczne, słodkości, konserwy, chleb - mówi ks. Maciej Wagner, wikariusz parafii katedralnej w Szczecinie. - To rzeczy najbardziej potrzebne w tym czasie, które będą namiastką, żeby nasi potrzebujący mogli dobrze i godnie spędzić czas Bożego Narodzenia.



Paczki będą rozdawane po wspólnej wigilii 24 grudnia o godz 11 w białym namiocie przy szczecińskiej katedrze.