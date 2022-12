Prezydent Ukrainy w Białym Domu

Biały Dom w Waszyngtonie. Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 Public Domain)

„Amerykanie dumnie stoją razem z Ukraińcami“ - tymi słowami prezydent Joe Biden powitał ukraińskiego prezydenta w Białym Domu.

Wołodymyr Zełenski przyleciał do Waszyngtonu w pierwszej zagranicznej podróży od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę.



Wizyta Zełenskiego w Białym Domu a potem także w Kongresie ma być manifestacja poparcia USA dla Ukrainy.



Na dziedzińcu Białego Domu prezydenta Ukrainy powitali amerykański prezydent Joe Biden i jego żona Jill Biden. Wołodymyr Zełenski ubrany był w wojskowy sweter i spodnie w kolorze moro oraz ciężkie buty. Ukraiński prezydent ubiera się tak od początku rosyjskiej inwazji.



Prezydenci USA i Ukrainy rozmawiają teraz w Białym Domu, po czym mają spotkać się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Amerykańscy dyplomaci, wśród nich sekretarz stanu Antony Blinken potwierdzili już, że Ukraina otrzyma od Stanów Zjednoczonych systemy obrony przeciwlotniczej Patriot. Dzięki temu będzie mogła skuteczniej bronić się przed rosyjskimi bombardowaniami. Taka właśnie broń była głównym postulatem strony ukraińskiej.



Wizyta w USA jest pierwszą zagraniczną podróżą ukraińskiego prezydenta od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Od 24 lutego Zełenski nie opuszczał kraju. Kilkanaście godzin temu ukraiński prezydent dojechał pociągiem z Ukrainy do Przemyśla. Do bazy sił powietrznych Andrews pod Waszyngtonem dotarł amerykańskim rządowym samolotem.