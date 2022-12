Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Zderzenie dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulicy Lubczyńskiej z ulicą Parkową w goleniowskiej części Załomia.

Przejazd w kierunku centrum Szczecina jest czasowo ograniczony, objazdami kursują autobusy komunikacji miejskiej. Chodzi o linie 77 i 96 oraz linię pospieszną C.



Do czasu udrożnienia przejazdu kursują one przez ulice Kablową i Goleniowską.