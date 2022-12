Pierwsza dostawa propanu w Policach

W czwartek ma się odbyć uroczystość przyjęcia pierwszej dostawy propanu do gazoportu w Policach.

Propan to surowiec do produkcji polimerów. W Policach powstał gazoport, gdzie będą dostarczane dwa rodzaje gazów potrzebnych do wytwarzania plastyku, czyli propan i etylen. Propan ze Stanów Zjednoczonych dostarczył gazowiec Guadalupe Explorer. W zbiornikach przywiózł 22 tysiące ton gazu, który zostanie wykorzystany do prób i testów instalacji. Guadalupe Explorer to nowy gazowiec wybudowany w Koreii Południowej.Rejs do Polic to pierwsza podróż tego statku.