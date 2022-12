Zlecił oblanie kwasem „Dziobaka” w centrum Szczecina. Są zarzuty

To Sylwester O. ps Sylwek - miał zlecić oblanie kwasem Mirosława B. ps Dziobak w centrum Szczecina w 2017 roku. Prokuratura Krajowa postawiła „Sylwkowi” zarzut podżegania do zabójstwa. Według śledczych, chodziło o wpływy w świecie przestępczym pomiędzy, starym a młodym pokoleniem bandytów.

„Dziobak” został oblany kwasem, gdy szedł na siłownię do Centrum Handlowego Kaskada. O własnych siłach doczołgał się do przychodni, gdzie stracił przytomność. Policji zeznał, że nie ma żadnych wrogów i nie wie dlaczego ktoś go oblał kwasem.Według śledczych atak na Mirosława B. był związany z wojną o wpływy pomiędzy młodym pokoleniem gangsterów, a dawnymi bossami szczecińskiego podziemia przestępczego. Pierwsi byli skupieni wokół „Dziobaka” i „Kulturysty”. Drudzy to - zbliżający się do wieku emerytalnego ale wciąż aktywni - ludzie związaniu z gangiem „Oczki”, wywodzącym się z przestępczej działalności lat 90 - tych. Chodzi o Marek D. ps Duduś i w właśnie Sylwester O. ps Sylwek.„Grupy zwalczały się wzajemnie, w tym również w miejscach publicznych - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej. - Używając przy tym maczet, noży i pałek teleskopowych, ale również niebezpiecznych narzędzi, jak zrobiony na wzór średniowiecznego korbacza - samorodny kiścień czy stężony kwas siarkowy.Śledczy z Prokuratury Krajowej w komunikacie opisują kulisy zwalczania się grup przestępczych na Pomorzu zachodnim: "Pod koniec 2012 roku na terenie Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego funkcjonowało oraz aktywnie działało co najmniej kilka zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się zwłaszcza obrotem paliwami, produkcją i obrotem nielegalnymi papierosami oraz narkotykami w tym skupiająca się wokół m.in. Sylwestra O. ps. „Sylwek" oraz Marka D. ps. „Duduś" powiązana niegdyś ze Zbigniewem T. ps. „Pastor". Kolejna grupa przestępcza kierowana była przez Marka M. ps. „Oczko", Mirosława B. ps. „Dziobak", Rafała M. ps. „Kulturysta".Po aresztowaniu w grudniu 2014 roku Marka D. ps. „Duduś" przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, układ sił w szczecińskim półświatku przestępczym zaczął się zmieniać. W okresie od grudnia 2014 roku do kwietnia 2017 roku na terenie Szczecina doszło do eskalacji konfliktów pomiędzy liderami oraz członkami konkurencyjnych zorganizowanych grup przestępczych kierowanych przez „Dziobaka" i „Kulturystę" z jednej strony i „Sylwka" oraz „Dudusia" z drugiej strony. Na terenie Szczecina popełniono szereg przestępstw z użyciem przemocy, w tym przy użyciu niebezpiecznych narzędzi, takich jak: maczety, noże, kiścień (korbacz), siekiery, pałki teleskopowe. Już 18 lutego 2016 roku w Dąbiu doszło do zabójstwa Krzysztofa S. ps. „Skorupa" i pobicia jego brata Jacka S. - liderów również konkurencyjnych zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie Szczecina. Następnie 4 stycznia 2017 roku doszło do rozboju popełnionego w pobliżu restauracji i stacji benzynowej na osobie Marka D. ps. „Duduś". W dalszej kolejności doszło do uszkodzenia 21 lutego 2017 roku w pobliżu ryneczku „Pogodno" samochodu użytkowanego przez Zbigniewa T. ps. „Pastor" - osoby ściśle związanej ze zorganizowaną grupą przestępczą kierowaną przez Sylwestra O. i Marka D.Do kolejnego zdarzenia doszło 20 marca 2017 roku polegającego na dokonaniu ciężkiego uszkodzenia ciała Mirosława B. poprzez polanie stężonym kwasem siarkowym m.in. jego twarzy. Następnie 10 kwietnia 2017 roku miało miejsce pobicie przy użyciu noży, siekiery i kiścienia Zbigniewa T. na oczach wielu bezbronnych, przypadkowych ludzi w jednym z barów w Szczecinie.O popełnienie wszystkich tych przestępstw, poza zdarzeniem związanym z polaniem kwasem „Dziobaka", Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował kilka aktów oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie przeciwko m.in. Sylwestrowi O., Markowi D., Rafałowi M., Mirosławowi B., Tomaszowi K. i innym członkom kierowanych przez te osoby zorganizowanych grup przestępczych.Część z tych spraw została już zakończona prawomocnymi wyrokami skazującymi.