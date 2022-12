Nowy wariant obwodnicy Polic. Mieszkańcy nie muszą się obawiać

Jest wstępna zgoda władz gminy Police na wdrożenie nowego, czwartego wariantu nitki dojazdowej do zachodniej obwodnicy Szczecina. To koncepcja przygotowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Czwarty wariant omija całkowicie zarówno miejscowość Przęsocin, jak i miasto Police - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. - Przedstawiliśmy czwarty wariant, który jest idealny, omija wszystkie zabudowania, idzie bezpośrednio jako obwodnica Polic. Jesteśmy na dobrej drodze, osobiście rozmawiałem z burmistrzem, który przychylił się do propozycji GDDKIA.



Artur Szałabawka dodaje, że protestujący od wielu tygodni mieszkańcy Polic nie muszą obawiać się wpuszczenia nowej drogi do centrum ich miejscowości. - Wiem, że mieszkańcy Polic są zaniepokojeni, myślę że wszystko będzie na dobrej drodze i jednak samorząd policki zdecyduje się na ten wariant czwarty, więcej jestem tego pewien.



Decyzja w sprawie wyboru ostatecznego wariantu nitki dojazdowej do zachodniej obwodnicy Szczecina powinna zapaść na początku przyszłego roku.