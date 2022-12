Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie będzie budowy torowiska do Mierzyna w Szczecinie w przyszłym roku. Tak poinformował w "Rozmowach pod Krawatem" zastępca Prezydenta Szczecina.

Michał Przepiera zapewnił, że dokumenty potrzebne do budowy są już gotowe. Potrzeba jeszcze finansowania. Urząd będzie starał się o pieniądze ze specjalnego programu Unii Europejskiej.



- Nie, absolutnie, to można sobie od razu powiedzieć. Ta data graniczna o której się mówi, czyli nie później niż czerwiec 2024 roku. To jest ten moment, kiedy powinny być te wszystkie aplikacje złożone. Nie oznacza to też, że w momencie złożenia aplikacji będzie wbita łopata - mówi Przepiera.



Kilka miesięcy temu odbyły się konsultacje w sprawie budowy linii. Większość głosujących opowiedziała się za realizacją inwestycji.