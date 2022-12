Enea wspiera WOPR [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

70 tysięcy złotych przekazała fundacja grupy Enea na zakup samochodów dla zachodniopomorskiego WOPR-u. Symboliczny czek został dziś przekazany w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim przy udziale wojewody Zbigniewa Boguckiego.

Pojazdy wzmocnią flotę ratowników, dzięki czemu będzie szybszy czas na dotarcia na akcję ratowniczą. Będą nam służyły o każdej porze roku, również zimą - wyjaśnia Apoloniusz Kurylczyk, prezes zachodniopomorskiego WOPR-u. - Będą wykorzystywane do interwencji np. na obszarach zalodzonych, czy do zabezpieczenia kąpieli morsów.



Wspieramy instytucję które niosą pomoc drugiemu człowiekowi - dodaje Marcin Pawlicki, wiceprezes Enei. - Cieszymy się, że możemy wspierać instytucję, przekazywać środki, tam gdzie one są najbardziej potrzebne. Wierzę, że środki przekazane z fundacji Enea będą spożytkowane w sposób najbardziej potrzebny i będą służyły mieszkańcom Pomorza Zachodniego.



W ramach dofinansowania zostaną zakupione dwa pojazdy typu PICK UP, oraz odzież robocza dla ratowników.