Statek z propanem przypłynął do Polic [ZDJĘCIA]

Statek z propanem przypłynął do Polic. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

To pierwsza taka dostawa. Do gazoportu w Policach właśnie dotarł transport propanu. To gaz potrzebny do produkcji polimerów, czyli materiałów wykorzystywanych między innymi w telefonach, torebkach czy też komputerach. Pierwszy transport propanu liczy 22 tysiące ton.

Będzie on jednak wykorzystany do prób i testów instalacji. Propan dotarł w zbiornikach statku Guadalupe Explorer. To dziewiczy rejs jednostki wybudowanej w Korei Południowej.



Do polickiego gazoportu poza propanem trafiał będzie również etylen.