Ktoś ostrzelał pełen pasażerów autobus komunikacji. "Słychać było strzał" [ZDJĘCIA]

Fot. ZDiTM Fot. ZDiTM Fot. ZDiTM Fot. ZDiTM

Nieznany sprawca ostrzelał szczeciński autobus. Do zdarzenia doszło w środę późnym popołudniem.

Ktoś - prawdopodobnie z wiatrówki - strzelił do autobusu linii 87. Do zdarzenia doszło

na Niebuszewie, w rejonie przystanku na Niemcewicza. Na szczęście nikomu nic się nie stało.



Ucierpiała jedynie jedna z szyb, ale takiego zdarzenia nie było w Szczecinie od lat - relacjonuje Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Do tego autobus był pełen pasażerów.



- To co stało się wczoraj, wszystkich nas wprawiło w osłupienie. Około godziny 18.30 autobus linii 87 ruszył z przystanku Niemcewicza w kierunku ronda Sybiraków. Chwilę po ruszeniu pojazd musiał gwałtownie zahamować, ponieważ słychać było strzał, huk, pęknięta szyba. Na ten moment wszystko wygląda tak, jakby ktoś strzelił w kierunku autobusu z wiatrówki. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie i niezwykle niebezpiecznie - mówi Pieczyńska.



Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Autobus czeka teraz naprawa. Koszt nowej szyby to 1000 złotych.