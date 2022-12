Szczecińskie wsparcie Ukrainy. Kolejny transport darów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Siedemnaście samochodów ciężarowych z żywnością i środkami higieny osobistej wysłała już na Ukrainę szczecińska Fundacja "Chrześcijańska Służba Rodzinie".

W czwartek pakowano 18 ton produktów dla Zaporoża - mówi pastor Mariusz Socha.- Zbudowała się sieć pomocy. Ludzie z tamtego kościoła mają magazyny, do których trafiają produkty, a potem będą rozwożone mniejszymi samochodami po wioskach, ale też oczywiście w mieście Zaporożu. Wcześniej, dowożone były także Melitopola i Mariupola - dodaje pastor.W transporcie znajdzie się kilkaset paczek dla dzieci.- Przygotowaliśmy świąteczne prezenty dla dzieci. Polski Kościół we współpracy z holenderskim i niemieckim przygotował łącznie 561 paczek, które również dzisiaj ładnie ułożymy i dołączymy do transportu, bo to specjalny świąteczny transport - podkreśla Mariusz Socha.Zaporoże to punkt na mapie Ukrainy, gdzie najdalej mogą dotrzeć samochody ciężarowe.