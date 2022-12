Kołobrzeg: Świąteczny jarmark dobiega końca

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeski Jarmark Bożonarodzeniowy dobiega końca. Po dwóch tygodniach w piątek drewniane domki znikną z okolic ratusza.

Blisko 30 stoisk i straganów w tym roku powróciło na kołobrzeski Plac Ratuszowy. W drewnianych domkach można kupić szeroki asortyment, od słodyczy i lokalnych wyrobów, po zimowe czapki i skarpety. Na miejscu magistrat zapewniał także animacje i zabawy.



Piątek będzie ostatnim dniem funkcjonowania jarmarku. Na zakupy warto więc wybrać się tu jeszcze w czwartek lub piątek. 23 grudnia - w godzinach wieczornych - jarmark zniknie z okolic ratusza. Chociaż zdania dotyczące jego funkcjonowania są podzielone, to przyciąga on nie tylko mieszkańców, ale i przyjezdnych.



- Ciekawsze jarmarki były na przykład w Katowicach, było ładniej, ale ten też jest ładny. Każde miasto ma swój urok. - Jesteśmy w sanatorium, szukaliśmy tego miejsca i wreszcie znaleźliśmy. - Udekorowali to ładnie. - Jarmark ma swój przedświąteczny urok - mówią odwiedzający kołobrzeski jarmark.



Jarmark wprowadzający świąteczny klimat w Kołobrzegu wkrótce zniknie, natomiast przed ratuszem pozostaje miejska choinka, która po zamknięciu jarmarku będzie jedynym świątecznym akcentem na ulicach miasta. Z uwagi na oszczędności władze Kołobrzegu zdecydowały, by w tym roku nie wieszać bożonarodzeniowych dekoracji w parkach, skwerach czy na deptakach.