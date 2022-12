Wzrost przeładunków w porcie w Policach

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

O ponad dwadzieścia procent wzrosnąć mają przeładunki w polickim porcie w związku z otwarciem tam gazoportu.

Działa już gazoport, który właśnie przyjął pierwszą dostawę surowca przeznaczonego dla nowej fabryki polimerów - mówi Andrzej Łuc, prezes portu w Policach.



- Nasz model przewiduje na chwilę obecną, że rocznie do produkcji Polimerów Police będziemy przyjmować ładunki na poziomie 437 tysięcy ton. To sporo. Biorąc pod uwagę, że w porcie w Policach średnio rocznie przeładowujemy 2 miliony ton, tak więc 437 tys. to ponad 20% wzrostu przeładunków - mówi Łuc.



Sam gazoport w Policach wraz z nabrzeżem kosztował ponad miliard złotych. Wybudowano tam m.in. trzy zbiorniki na propan i etylen.



- Nowy terminal to zupełnie nowy port, w języku potocznym nazywany gazoportem. To zupełnie nowe otwarcie, część składowa wielkiego projektu, jakim są Polimery Police. Część istotna i ważna dlatego, że wszystkie surowce do produkcji polimerów, czyli propan i etylen, docierają do Polic droga morską, właśnie do tego nowego chemicznego terminala - mówi prezes portu w Policach.



Port w Policach buduje już bocznicę kolejową oraz przygotowuje się do inwestycji w kolejne nabrzeże wraz z placami składowymi.