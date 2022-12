Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Strach i niepewność powinniśmy zamienić na zachwyt. Przynajmniej na czas Bożego Narodzenia.

Jak duchowo obchodzić nadchodzące święta mówił w "Rozmowach pod Krawatem" ks. kan. dr Janusz Posadzy ze Stargardu.



-Powinniśmy nie zważać na te wszystkie trudności, które nas spotykają, na inflację, wojnę, powinniśmy zachwycić się Nowiną, rozradować w swoim sercu, to wszystko powinno nas motywować do tego, żebyśmy mimo wszystko znajdowali powód do radości, do wdzięczności za to, że żyjemy, jesteśmy, trwamy i idziemy do przodu - tłumaczył duchowny.



Ksiądz Janusz Posadzy zachęcał także do uczestnictwa w nabożeństwach podczas Bożego Narodzenia.