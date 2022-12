Prawie 67 milionów złotych na inwestycje drogowe i oświatowe w Policach

Prawie 67 milionów złotych przeznaczy Powiat Policki na inwestycje w roku 2023. Taką decyzję podjęli radni w trakcie piątkowej sesji. To oznacza, że jedna trzecia przyszłorocznych wydatków budżetowych powiatu polickiego przeznaczona zostanie na rozwój gmin Police, Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno.

Jednymi z najważniejszych wydatków będą inwestycje drogowe - mówi Starosta Policki Andrzej Bednarek.



- Będziemy realizować w przyszłym roku Stobno-Dołuje, jak również będziemy próbowali realizować samo Stobno, które potrzebuje gruntownej przebudowy. Z Polskiego Ładu otrzymaliśmy 5 milionów złotych i szukamy dodatkowych środków, żeby wartość inwestycji około 10-11 milionów zrealizować.



Drugie w kolejności wydatki inwestycyjne obejmą powiatową oświatę - dodaje Andrzej Bednarek.



- Będziemy mieli gotowy internat po byłym budynku geodezji, gdzie niepełnosprawne dzieci będą miały warunki do przebywania. To również modernizacja budynku przy ulicy Korczaka, na potrzeby poradni, jak również budowa łącznika z salami edukacyjnymi dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. To będzie jeden z lepszych przykładów, nie drogowych, ale oświatowych w 2023 roku.



Oprócz wydatków na drogi i oświatę powiat policki przeznaczy także prawie 30 milionów złotych na usunięcie nielegalnego składowiska odpadów przy ulicy Kamiennej w Policach.