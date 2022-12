To symbol polskiej wigilii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trwają przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia już zasiądziemy z bliskimi do wigilijnej kolacji. Jak co roku, na bazarach i w galeriach ustawiają się kolejki po karpia.

Ta ryba jest symbolem polskiej wigilii, a nasz reporter sprawdzał w jaki sposób szczecinianie podadzą tę rybę na swoich stołach. - Jest tradycja, że karp na Wigilii musi być. Chociaż po kawałku, ale musi być. Smażę go. To najprostsze, najszybsze i najsmaczniejsze. Przygotowujemy zupę rybną i karpia smażonego - mówili mieszkańcy.



Karp na naszych stołach wigilijnych zagościł po II Wojnie Światowej, wcześniej z okazji świąt Polacy wybierali sandacze, szczupaki czy leszcze.