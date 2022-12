"To dla nas okazja do wspomnień i wspólnego świętowania" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przedstawiciele środowisk kombatanckich w Szczecinie życzyli sobie spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i podzielili się opłatkiem podczas spotkania wigilijnego zorganizowanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego.

To dla nas okazja do wspomnień i wspólnego świętowania - podkreśla uczestniczka Powstania Warszawskiego Janina "Janeczka" Ostrowska - Kin. - Spotykamy się z ciepłem, życzliwością, wyrozumiałością i bardzo to doceniamy, że jesteśmy otoczeni pamięcią.



Mimo trudnych wspomnień, jest to dla mnie radosny czas - dodaje sybirak Tadeusz Szumowski.



- Rodzice śpiewali, ale płacząc - tego się nie da opisać. Mróz i głód, ale Bóg dał nam siłę, abyśmy to przeżyli.



W uroczystości udział wzięli również, między innymi, przedstawiciele Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych Przez Trzecią Rzeszę oraz członkowie Stowarzyszenia Katyń. Do wspólnego kolędowania uczestników zaprosił Zespół Pieśni i Tańca - Szczecinianie.