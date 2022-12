Żródło: WSPR w Szczecinie

Pięć samochodów hybrydowych otrzymała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. To pojazdy typu plug-in.

Na jednym ładowaniu baterii mogą przejechać odległość ok. 45 kilometrów. To pierwsze ekologiczne pojazdy, które dołączą do floty Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



Będą służyć pracownikom pogotowia m.in. do przemieszczania się pomiędzy podstacjami, przewozu niezbędnej dokumentacji oraz sprzętu. Jeszcze w tym roku trafią do filii w Szczecinie, Gryficach i Łobzie.



Całkowity koszt zakupu nowych aut wyniósł 800 654 zł. Inwestycja została dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.