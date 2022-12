Fot. OSP Karlino Fot. OSP Karlino Fot. OSP Karlino

Pies wpadł do studni, uratowali go strażacy. To poranna interwencja druhów z OSP Karlino.

Mały pies wpadł do wąskiej i głębokiej na kilka metrów studni. Do zdarzenia doszło w miejscowości Gościnko, w powiecie białogardzkim.



By go wydostać do środka musiał opuścić się strażak. Psa udało się uratować, wrócił pod opiekę właścicieli.